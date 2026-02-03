Lazio, la decisione sul futuro di Tavares: il terzino è pronto a ripartire contro la Juventus?

In questa stagione Nuno ha avuto più contatto con la panchina che con il campo, infatti, i gravi errori commessi dal terzino, che hanno condotto alla sconfitta nel Derby della Capitale e al pareggio in Lazio-Bologna, non sono passati inosservati dal Comandante. Adesso, tuttavia, con l'incontro all'Allianz Stadium in arrivo e la squalifica di Luca Pellegrini, Tavares potrebbe avere un'altra possibilità di combattere insieme al resto della rosa, come successo anche contro il Genoa per circa 8 minuti.

Il futuro di Nuno Tavares

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'offerta di circa 10 milioni proposta dal Besiktas, il cui mercato chiuderà solo venerdì 6 febbraio, ha messo in bilico il futuro del terzino nel club biancoceleste. La finestra di mercato estivo potrebbe far prendere una strada diversa al terzino, ricordando che il 40% della rivendita che andrà nelle casse dell'Arsenal, tuttavia, per il momento la Lazio sembra volerlo trattenere fino al termine della stagione. Oltre ciò, vista la squalifica di Pellegrini, il numero 17 potrebbe anche avere una nuova possibilità di scendere in campo, precisamente per l'incontro Juventus-Lazio di domenica 8 febbraio alle 20:45.

