Atletico Madrid in trattativa per un giocatore finito nel mirino della Lazio

Dopo la partenza di Guendouzi e l'arrivo di Taylor, tutto l'ambiente biancoceleste chiede ancora a gran voce un colpo a centrocampo. Pochi giorni fa è stato ufficializzato Adrian Przyborek, ma la sua collocazione tattica è ancora tutta da definire. Tanti i nomi accostati alla Lazio ed uno di questi potrebbe finire all'Atletico Madrid.

Atletico Madrid in trattativa per Mendoza

Come riportato dall'esperto di calciomercato internazionale, Fabrizio Romano, l'Atletico Madrid è in trattative con l'Elche per ingaggiare Rodrigo Mendoza, centrocampista spagnolo classe 2005 accostato anche alla Lazio. L'Elche ha respinto una prima offerta dei Colchoneros, ma l'Atletico insiste per firmare il calciatore che ha aperto alla destinazione.

Il post su X