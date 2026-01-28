Mandas saluta la Lazio ed i suoi tifosi tramite i social

La Lazio perde anche un portiere di valore in questo calciomercato invernale, Christos Mandas si è trasferito al Bournemouth. Al momento una cessione a titolo temporaneo che potrebbe diventare però definito. Come spesso accade anche il calciatore greco si è innamorato della Lazio e del suo popolo biancoceleste. L'ultimo gesto prima dell'addio definito è stato eloquente, Mandas tramite i suoi social ci ha tenuto a postare dei momenti con l'aquila sul petto tra emozione e gratitudine.

Il post social

Il suo messaggio per il mondo Lazio

Sono arrivato in Italia da ragazzo, pieno di sogni e di ambizioni.

Grazie @official_sslazio per avermi dato l’opportunità di provarci.

Un enorme grazie ai miei compagni di squadra senza di loro non avrei potuto fare nulla. Mi sento fortunato ad aver lavorato insieme a loro e ad averli potuti chiamare amici.

Infine i tifosi qualunque cosa dica per il sostegno che mi avete dato non sarà mai abbastanza. Siete fantastici.

In bocca al lupo