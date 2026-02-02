Calciomercato Lazio, tutto ancora possibile nell’ultimo giorno di mercato

Calciomercato Lazio, può accadere qualsiasi cosa, come spesso succede, nell’ultimo giorno mercato, anche se a Formello assicurano di aver portato a termine le operazioni invernali. Sono stati ufficializzati Ratkov (14 milioni), Taylor (15 più 3 di bonus), Motta (1 milione), Daniel Maldini (prestito a 1 milione più 13 in caso di qualificazione europea) e Przyborek (4,5 milioni più 1,5 di bonus). In uscita Castellanos (30 milioni), Guendouzi (27), Mandas (2,5 più 17,5 con l’accesso del Bournemouth in Champions) e ieri Vecino, liberato a zero per il Celta Vigo.

Calciomercato Lazio, il punto tra acquisti e cessioni

Saltata l’operazione Romagnoli, come riportato da Il Messaggero, la Lazio alleggerisce il monte ingaggi di 2 milioni legati all’uruguayano. Sulla carta resta scoperto il ruolo del dopo-Guendouzi, con la necessità di un centrocampista più dinamico rispetto a Taylor. Lotito sognava Frattesi ed era disposto a investire 25 milioni con un colpo finale per calmare il malcontento della tifoseria. La pista era complessa già per la concorrenza del Nottingham Forest e ora appare quasi irrealizzabile. Inoltre Fabiani aveva vincolato l’arrivo di un altro mediano alla partenza di uno tra Belahyane e Dele-Bashiru.

Ultimo giorno mercato, scenari aperti e timori tecnici

Il Verona spinge per il ritorno del marocchino, mentre il ds ha chiuso anche alla formula del prestito con diritto di riscatto del Bournemouth per il nigeriano. Restano comunque vivi gli ultimi sondaggi per Hjerto-Dahl, talento del Tromso, e per il 20enne Dzodic, anche se l’Almeria ha respinto 14 milioni più bonus.

Il lungo stop di Zaccagni potrebbe bloccare anche l’uscita di Noslin verso il Monaco, con valutazioni ancora in atto. Sarri teme l’addio di Nuno Tavares, visto che il Besiktas rilancia a 13 milioni con obbligo di riscatto, poiché l’arrivo di Pedraza, previsto per giugno, non può essere anticipato e Luca Pellegrini salterà la prossima trasferta di Torino. Un mercato che, sul piano tecnico, ha già presentato un conto elevato.