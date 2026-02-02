Abbate: "Non mi risulta un rilancio per Frattesi, mi aspetto però che la Lazio…"

Il calciomercato è ormai agli sgoccioli, il gong per concludere trattative e siglare contratti è fissato per questa sera alle 20.00 e in casa Lazio tengono banco ancora diverse situazioni soprattutto in uscita e qualche rumors in entrata come quello riguardo a Frattesi di questa mattina.

Il giornalista del Messaggero, Alberto Abbate, è intervenuto ai microfoni di Radio Laziale per fare il punto sul mercato biancoceleste.

Le parole di Abbate a Radio Laziale

A me non risulta neanche il no dell'Inter, nel senso il no dell'Inter c'è stato alla prima offerta da 25 milioni più bonus della scorsa settimana, questo rilancio da 30 milioni a me non risulta. Mi risulta che Fabiani avrebbe voluto farlo, ma è stato detto subito no da Lotito sul rilancio a 30 milioni, quella da 25 milioni era il massimo.

“Mi aspetto l'assalto per qualcuno in queste ultime ore”

Io mi aspetto che da un momento all'altro possa partire un assalto finale ad un centrocampista non so se Dahl o Dzozic o qualcuno che ancora non è uscito fino a questo momento e un'occasione di fine mercato. Mi aspetto un tentativo per qualcuno. Vecino è partito e la Lazio è ancora piena di giocatori a centrocampo ma ci sono richieste per giocatori in prestito se entra qualcuno potrebbe uscire all'ultimo anche Belahyane anche se ieri è stato bloccato il prestito al Verona.

