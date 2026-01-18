Il Senegal trionfa in Coppa d’Africa

Una finale decisa oltre i novanta minuti

La Coppa d’Africa si chiude con uno dei finali più intensi e imprevedibili della sua storia. Il Senegal supera il Marocco per 1-0 dopo i tempi supplementari, al termine di una finale durissima e combattuta, risolta solo quando le energie erano ormai al limite. I novanta minuti regolamentari non sono bastati a spezzare l’equilibrio, mantenendo il match bloccato e carico di tensione.

Secondo trionfo nelle ultime edizioni



Ai supplementari, i Leoni della Teranga trovano il gol decisivo che vale il titolo continentale, conquistando così il secondo successo nelle ultime tre edizioni della competizione. Una vittoria dal peso storico, ottenuta contro i padroni di casa e al termine di un percorso esaltante, che conferma il Senegal come una delle grandi potenze del calcio africano.

La Lazio celebra Dia

Alla festa si è unita anche la Lazio, che ha voluto celebrare il successo del Senegal sui propri canali social rendendo omaggio a Boulaye Dia. Il club biancoceleste ha condiviso messaggi e immagini per congratularsi con il suo attaccante.