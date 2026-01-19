Lazio, tensioni tra Società e mister: attessa la risposta del Comandante

La presa di posizione da parte di Lotito e Fabiani, che durante le conferenze di presentazione di Taylor e Ratkov hanno smentito le parole di Sarri, non è stata ben accettata dal Comandante ed ora, con la conferenza post Lazio-Como in arrivo, le parole del mister potrebbero travolgere la situazione o calmare le aque.

Lazio, tensioni tra Società e Comandante

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, l'ultima conferenza pre partita del tecnico risale a circa due mesi e c'è il forte dubbio che questo sia dovuto ad una censura da parte della Società, piuttosto che dalla volontà di Sarri. Con la speranza di migliorare la situazione, venerdi si è tenuta una riunione tra il mister, Lotito e Fabiani, tuttavia, il Comandante è rimasto fermo sulla sua posizione, affermando di non conoscere Ratkov prima del suo arrivo in squadra.

