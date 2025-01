Braga-Lazio 1-0, biancocelesti spenti e coperta troppo corta

In Portogallo la Lazio conquista gli ottavi di finale con uno storico primo posto anche se è arrivato a pari merito e grazie alla differenza reti. Con il Braga i biancocelesti perdono 1-0 disputando un primo tempo negativo con pochi spunti e con un dominio portoghese notevole.

Come sottolinea l'edizione odierna de Il Corriere dello Sport, i capitolini si ritrovano a scendere in campo con una formazione improvvisata in diverse zone di campo, sicuramente la pedina più clamorosa è l'utilizzo di Mario Gila come mediano di centrocampo.

Emergenza centrocampista

Sicuramente ieri sera è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Il centrocampista in entrata è assoluta emergenza e con il Braga ne abbiamo avuto l'ennesima prova. Il quotidiano sportivo, Il Corriere dello Sport, sottolinea come fosse già un bisogno ad agosto, quando Danilo Cataldi fu ceduto alla Fiorentina senza alcun arrivo in entrata per sostituirlo.

La Lazio ieri sera in Portogallo è scesa in campo con la coppia di mediani Dele-Bashiru e Mario Gila, di conseguenza meccanismi praticamente in tilt a centrocampo con due giocatori arrangiati, sopratutto il secondo e con l'assenza dei due pilastri Rovella-Guendouzi che evidenziano ancora una volta come non ci sono giocatori che possono sostituirli minimamente. Ancora pochi giorni di pazienza e finalmente arriverà un centrocampista per le esigenze di questa rosa e di un allenatore che sta facendo di tutto per far rendere al meglio una squadra che manca di sostituti e uomini.

I nomi in entrata a centrocampo

Ormai sappiamo bene qual è il primo nome sulla lista per il centrocampista che la Lazio vuole far arrivare a Formello: Cesare Casadei. Tante voci, spesso inventate e contraddittorie e una trattativa che ha avuto alti e bassi con la concorrenza del Torino su tutte e una controparte con cui trattare non facile, ovvero il Chelsea che non ha mai fatto sconti a nessuno. Oggi potrebbe essere la giornata giusta per chiudere questa lunga trattativa, la Lazio sta facendo il possibile, vede nel giovane talento italiano l'uomo giusto per arricchire il centrocampo di Baroni.

Gli altri nomi anche li abbiamo letti e riletti. Negli ultimi giorni si è parlato di Ilic del Torino, giocatore in uscita dal club granata e che potrebbe tornare nei radar di Formello dopo un interessamento legato a qualche anno fa. Ancora un nome è quello di Fazzini, ad inizio mercato invernale la Lazio aveva portato una offerta importante all'Empoli che poi ha rifiutato per la formula considerata non appropriata. Ultimo nome quello di Fabbian del Bologna, sta trovando poco spazio con il gioco di Italiano e ai biancocelesti piace.