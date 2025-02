Champions League: ecco il primo incontro dei play-off trasmesso in chiaro su TV8

La Champions League sta per aprire le porte alla nuova fase della competizione, vale a dire, la fase a eliminazione diretta. Si inizierà con i play-off, in programma a partire dall'11 febbraio, i quali determineranno quale saranno le 8 squadre che sfideranno i club già classificati agli ottavi di finale. Sarà Sky a trasmettere tutte le sfide in esclusiva, fatte eccezione per i 18 match che Amazon Prime Video manderà in onda, tra cui l'incontro Feyenoord-Milan in programma il 12 febbraio alle ore 21:00.

Fraioli

Partite in chiaro: la decisione di Sky

In seguito all'uscita di scena di Mediaset, che tra il 2021 e il 2024 trasmetteva su Canale 5 un match in diretta per ogni turno, Sky ha deciso di fare dei cambiamenti riguardo la sua strategia per le partite free. La pay-tv di Comcast permetterà di vedere tutti i match delle squadre italiane ai propri abbonati, invece, su TV8 sarà trasmessa una partita tra le big straniere per ogni turno. Alcuni incontri di Champions League si potranno guardare gratuitamente, tuttavia, per quanto riguarda le partite italiane, ci si dovrà abbonare a Sky Sport e a Prime Video.

Champions League: la partita trasmessa in chiaro

La prima partita dei play-off di Champions League che si potrà vedere in chiaro sarà Celtic-Bayern Monaco, inoltre, il match sarà visibile gratuitamente anche in streaming sul sito di TV8. Si tratta di uno scontro molto importante, infatti, il Bayern si trova dal lato del tabellone del Milan e, in caso entrambi i club passassero il turno, si potrebbero scontrare ai quarti di finale.