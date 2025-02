Baroni mescola le carte, tanti i ballottaggi: le ultime da Formello

È l'antivigilia di Lazio-Monza, match in programma domenica alle ore 15:00 allo Stadio Olimpico di Roma, con Baroni che interverrà domani in conferenza stampa dal Centro Sportivo di Formello per presentare la sfida contro i brianzoli, attualmente ultimi in classifica. La vittoria della Fiorentina contro l'Inter nel recupero di ieri sera ha visto la squadra di baroni scendere al quinto posto in classifica (pari punti con i Viola, ma con gli scontri diretti a sfavore) e questa giornata può essere quella giusta per l'immediato controsorpasso.

Questa mattina i calciatori biancoceleste si sono ritrovati presso il Training Center biancoceleste per preparare il penultimo allenamento in vista della partita di domenica.

Gli assenti e presenti in gruppo

Baroni in settimana ha ritrovato a pieno regime Nuno Tavares e Lazzari e pian piano ritroverà anche altri due lungodegenti Vecino e Patric, che oggi hanno svolto un lavoro differenziato. Gli assenti di oggi erano: l'infortunato Hysaj, Basic e Tchaouna, mentre sono stati aggregati alcuni elementi della Primavera tra cui Milani, ritornato dall'esperienza in nazionale, e Di Tommaso.

Baroni con tanti ballottaggi

Quest'oggi Baroni ha mescolato le carte: tanti i giocatori a disposizione e testati nell'allenamento odierno, che si contenderanno una maglia da titolare per domenica. La rifinitura di domani sarà in questo caso cruciale per permettere allo staff tecnico di sciogliere ogni dubbio e mandare in campo la formazione più funzionale per sconfiggere l'attuale fanalino di coda di questa Serie A. I titolari partono ovviamente avvantaggiati per una maglia dal 1', ma non si escludono sorprese.