Sandro Sabatini: “Ho esagerato con Tommaso Paradiso”

Nei giorni scorsi, nel podcast Numer1 Sandro Sabatini aveva attaccato duramente Tommaso Paradiso per le critiche del cantante nei confronti di Lotito. Proprio in questi minuti, ai microfoni di Radio Laziale il giornalista ha voluto mandargli un messaggio di scuse.

I paradossi si ascoltano ma non si commentano, io ho sbagliato e ho esagerato con Tommaso Paradiso, non esiste neanche né Tommaso Paradiso né un un tifoso laziale che preferirebbe buttar via la Champions League per combattere, seppur in maniera giustificata, Lotito.