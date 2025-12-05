Sandro Sabatini: “Ho esagerato con Tommaso Paradiso”
Ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista ha voluto mandare un messaggio di scuse al cantante e tifoso della Lazio
Tommaso Paradiso, Fraioli
Nei giorni scorsi, nel podcast Numer1 Sandro Sabatini aveva attaccato duramente Tommaso Paradiso per le critiche del cantante nei confronti di Lotito. Proprio in questi minuti, ai microfoni di Radio Laziale il giornalista ha voluto mandargli un messaggio di scuse.
Le scuse di Sandro Sabatini a Tommaso Paradiso
I paradossi si ascoltano ma non si commentano, io ho sbagliato e ho esagerato con Tommaso Paradiso, non esiste neanche né Tommaso Paradiso né un un tifoso laziale che preferirebbe buttar via la Champions League per combattere, seppur in maniera giustificata, Lotito.