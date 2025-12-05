Esclusiva Toma Basic, rinascita totale: sempre titolare e ora la Lazio vuole blindarlo

Secondo quanto raccolto in esclusiva dalla redazione di LazioPress.it, la Lazio ha manifestato l’intenzione di procedere al rinnovo del contratto di Toma Basic, protagonista di una sorprendente rinascita tecnica e caratteriale. Da quando è stato reintegrato lo scorso 29 settembre, il centrocampista croato è stato schierato 9 volte su 9 come titolare, diventando una pedina fissa nello scacchiere biancoceleste. In questo arco di partite ha collezionato 1 gol, siglato contro la Juventus (gara in cui è stato eletto MVP), 2 assist e una serie di prestazioni sempre oltre il 6,5, confermandosi come uno dei profili più continui e affidabili della rosa.

Negli anni precedenti, il percorso del croato classe ’96 non era stato semplice: prima parte integrante della squadra, poi mandato in prestito alla Salernitana, successivamente escluso dalle liste ufficiali. Una sequenza di situazioni che sembrava averlo allontanato definitivamente dal progetto tecnico.

La svolta è arrivata nell’ultimo periodo, quando il giocatore è stato nuovamente reintegrato nello spogliatoio biancoceleste, inizialmente a discapito di Dele-Bashiru. Da quel momento Basic ha mostrato progressi costanti, risultando uno dei calciatori più disciplinati tatticamente. Il tecnico biancoceleste Maurizio Sarri aveva già sottolineato nelle settimane precedenti che “Basic è l’unico incedibile della Lazio” e, anche nella serata di ieri, ha ribadito come sia uno dei giocatori più affidabili: “È arrivato anni fa con grandi prospettive, poi si è un po’ perso. Io non ho avuto dubbi a riportarlo dentro e ci sta ripagando in modo importante. A livello di movimenti è forse uno dei più affidabili”.

Proprio questa crescita, unita alla professionalità mostrata quotidianamente a Formello, ha convinto la società a prendere in considerazione il rinnovo del contratto di Toma Basic, in scadenza a giugno 2026. La Lazio avrebbe già avuto i primi contatti con il suo entourage per impostare le basi della trattativa e definire i prossimi passi verso il prolungamento.