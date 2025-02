La Serie A in campo per i bambini rifugiati: al via la campagna UNHCR

Un’iniziativa solidale per un futuro migliore

La Serie A si unisce alla causa dell’UNHCR per sostenere i bambini rifugiati. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, in occasione della 24ª giornata di campionato verrà promossa la campagna "Coloriamo il futuro dei bambini rifugiati", lanciata dall'Agenzia Onu per i rifugiati. L’obiettivo è raccogliere fondi per garantire ai bambini in fuga da guerre e violenze l’accesso all’istruzione primaria, offrendo loro nuove opportunità e una speranza per il futuro.

Depositphotos

Come contribuire alla raccolta fondi

La campagna sarà attiva dal 1° al 23 febbraio e potrà essere sostenuta inviando una donazione al numero 45588, tramite SMS o chiamata da rete fissa. I fondi raccolti finanzieranno il programma "Primary Impact" dell’UNHCR, che opera in 26 paesi del mondo per garantire istruzione e supporto ai bambini rifugiati. Durante il weekend di campionato, in tutti gli stadi di Serie A verrà trasmesso un video dedicato all’iniziativa, sensibilizzando tifosi e appassionati sull’importanza di questa causa.