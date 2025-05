Rovella in corsa per il Player Of The Month del mese di aprile: come votarlo

Con quattro presenze nel mese di aprile in Serie A con Atalanta, Roma, Genoa, in cui ha fornito l'assist per il 2-0 di Boulaye Dia, e Parma, Nicolò Rovella si è contraddistinto in questo mese e ha ottenuto la nomina per il titolo di Player Of The Month. Per il calcolo finale sono state considerate le giornate dalla 31ª alla 34ª della Serie A Enilive 2024/2025. Di seguito le istruzioni per votare il centrocampista biancoceleste.

Come e dove votare Niccolò Rovella

Le votazioni proseguiranno fino a domenica 4 maggio. Sarà possibile partecipare alla votazione utilizzando questo link:

https://potm.easports.com/it-it/leagues/Lh8SBAvHfKwzzuJ7mpUgKH/current-campaign

I candidati

Sono sei i migliori giocatori in nomination per il titolo di Player Of The Month del mese di aprile: Diao (Como), McTominay (Napoli), Ndoye (Bologna), Ondrejka (Parma), Rovella (Lazio), Soulè (Roma).