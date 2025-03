Napoli-Lazio, le formazioni ufficiali di Grassadonia

Nella giornata internazionale dei diritti delle donne scendono in campo le aquilotte di mister Grassadonia per affrontare il Napoli alle ore 15:00 all'Arena Giuseppe Piccolo. Sarà proprio Napoli-Lazio a dare il via alla seconda giornata della seconda fase di campionato, che si chiuderà lunedì 10 marzo con Como-Sassuolo. Per questo turno della poule salvezza riposerà la Sampdoria, reduce da un ko proprio nella prima giornata contro la Lazio.

Come riportato dalla Figc femminile, in occasione dell'8 marzo su tutti i campi saranno previste delle iniziative contro la violenza digitale di genere, ad oggi ancora fin troppo diffusa.

Nel frattempo, il mister biancoceleste, Gianluca Grassadonia, e il tecnico delle partenopee, David Sassarini, hanno diramato le loro undici titolari in vista del match tra Napoli e Lazio, di seguito le scelte ufficiali.

Le undici titolari del Napoli

NAPOLI FEMMINILE (4-3-3): Bacic; Lundorf, Pettenuzzo, Sliskovic, Giordano; Muth, Bellucci, Di Giammarino; Moretti, Andrup; Jelcic. A disposizione: Manzo, Breitner, Kullashi, Sciabica, D`Angelo, Langella. Allenatore: David Sassarini.

Le formazioni ufficiali della Lazio

LAZIO (3-4-2-1): Cetinja; Eriksen, Connolly, D`Auria; Oliviero, Castiello, Simonetti, Zanoli; Visentin, Le Bihan; Piemonte. A disposizione: Karresmaa, Mancuso, Kajan, Yang, Martinovic, Benoit, Goldoni, Cafferata. Allenatore: Gianluca Grassadonia