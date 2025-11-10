Hernanes: "L'Inter ha meritato. Sappiamo i problemi che ha avuto la Lazio, Sarri..."

Dopo sei gare consecutive in cui la Lazio è rimasta imbattuta, i biancocelesti hanno collezionato una sconfitta dopo più di un mese. Ad arrestare la striscia positiva di Sarri è stata proprio l’Inter che a San Siro ha avuto la meglio per un netto 2-0. I biancocelesti sono infatti tornati sei mesi dopo al Meazza di Milano, incontrando un'Inter diversa, che ha usato le armi migliori e dominato contro una Lazio decisamente meno brillante.

A margine della presentazione in Campidoglio del raduno di Operazione Nostalgia, che andrà in scena nel prossimo 28 marzo, il doppio ex di Lazio e Inter, Hernanes, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match andato in scena ieri sera.

Il commento del Profeta Hernanes

La Lazio stava attraversando una striscia positiva. Conosciamo bene i problemi che ha avuto, ma Sarri sta ottenendo il massimo. Al Meazza, se l’Inter è in forma, è difficile per tutti giocarci. Hanno una rosa con giocatori bravi che lavorano insieme da molto tempo. La Lazio ha mostrato le sue qualità, si è notato, ma alla fine la squadra di Chivu ha meritato di vincere.

Continua l'ex biancoceleste