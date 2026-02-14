Palladino in conferenza: "Partita equilibrata. Abbiamo affrontato una Lazio in salute. Sulla Coppa Italia..."

Nel post gara di Lazio-Atalanta, Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa, commentando la prestazione della sua squadra.

Il nostro obiettivo era scalare e continuare a farlo. Abbiamo iniziato un bel percorso e ottenuto ottimi risultati, queste partite servono ad acquisire consapevolezza e autostima. Oggi siamo venuti qui ad affrontare una squadra in salute, con un bravissimo allenatore. È stata una partita equilibrata, siamo stati cinici e bravi a portare a casa la vittoria.

Arriva da un periodo dove non ha giocato, ha bisogno di giocare, di continuità. È un giocatore importante, giovane e italiano, vincente nella sua carriera, si è da subito calato. Ha fatto bene quando è entrato, ha avuto un piccolo risentimento muscolare. Di jack siamo felici. Cercheremo di metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio.

Champions? Non dobbiamo guardare la Champions, ma solo a noi stessi, come abbiamo fatto negli ultimi tre mesi. È un campionato lungo. Dobbiamo continuare la scalata e mai perdere di umiltà. Siamo molto felici, abbiamo tre competizioni. Dobbiamo recuperare le energie e continuare a spingere forte.