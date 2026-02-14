Palladino in conferenza: "Partita equilibrata. Abbiamo affrontato una Lazio in salute. Sulla Coppa Italia..."
La conferenza stampa di Raffaele Palladino al termine di Lazio-Atalanta
Nel post gara di Lazio-Atalanta, Raffaele Palladino è intervenuto in conferenza stampa, commentando la prestazione della sua squadra.
Palladino in conferenza
Il nostro obiettivo era scalare e continuare a farlo. Abbiamo iniziato un bel percorso e ottenuto ottimi risultati, queste partite servono ad acquisire consapevolezza e autostima. Oggi siamo venuti qui ad affrontare una squadra in salute, con un bravissimo allenatore. È stata una partita equilibrata, siamo stati cinici e bravi a portare a casa la vittoria.
Il ruolo per Raspadori
Arriva da un periodo dove non ha giocato, ha bisogno di giocare, di continuità. È un giocatore importante, giovane e italiano, vincente nella sua carriera, si è da subito calato. Ha fatto bene quando è entrato, ha avuto un piccolo risentimento muscolare. Di jack siamo felici. Cercheremo di metterlo nelle condizioni migliori per esprimersi al meglio.
Champions? Non dobbiamo guardare la Champions, ma solo a noi stessi, come abbiamo fatto negli ultimi tre mesi. È un campionato lungo. Dobbiamo continuare la scalata e mai perdere di umiltà. Siamo molto felici, abbiamo tre competizioni. Dobbiamo recuperare le energie e continuare a spingere forte.
Sull'impegno in Coppa Italia contro la Lazio e un futuro in Premier
Allenare in Inghilterra? Credo che sia un calcio bello, come ho sempre dichiarato. In futuro mi piacerebbe, ho cercato di imparare la lingua, non è semplice. Mai dire mai in futuro. Oggi mi concentro sulla Dea.
Coppa Italia? Non so come sarà la partita. Sarà difficile, contro una squadra forte, in salute, che ci hanno messo in difficolta. Oggi è stata una partita equilibrata, cercheremo di preparala nel migliore dei modi, l'obiettivo Coppa Italia per noi è importante.