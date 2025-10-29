Info e rimborsi per i tifosi della Lazio: il comunicato ufficiale del Pisa

Una notizia che ha lasciato molti a bocca aperta. A circa 48 ore dal match tra Pisa e Lazio, ai tifosi capitolini è stata vietata la trasferta per motivi di sicurezza ed ordine pubblico. Tanta delusione ovviamente per i sostenitori biancocelesti che non potranno seguire la loro squadra in trasferta per quella che sarà la nona giornata di campionato Serie A. Da pochi istanti il Pisa, tramite il suo sito ufficiale, ha condiviso diversi dettagli per permettere ai tifosi laziali di ottenere i rimborsi dei biglietti acquistati. Di seguito la nota del club neroblu.

Il comunicato del Pisa

Pisa Sporting Club informa che è stato predisposto un servizio di rimborso dei biglietti acquistati per la gara Pisa-Lazio in programma giovedì 30 ottobre 2025 (ore 20.45) alla Cetilar Arena ma non più validi a seguito delle decisioni delle Autorità competenti

Sono da ritenersi tali tutti i biglietti del settore ospiti (Curva Sud) acquistati dai residenti nella Regione Lazio. I titolari dei suddetti biglietti, per ottenere il rimborso, dovranno recarsi nel punto vendita dove è stato emesso il titolo d’ingresso entro e non oltre le ore 20.00 di giovedì 30 ottobre 2025. Il link del comunicato: https://pisasportingclub.com/pisa-lazio-info-rimborsi/

I biglietti che avevano acquistati i laziali

Un altro esodo biancoceleste, quello previsto a Pisa. I biglietti venduti ai tifosi capitolini erano ben 1150, ovvero il settore ospiti completamente esaurito. I laziali erano pronti ad invadere un altro stadio per sostenere la squadra. I tagliandi sono esauriti nel giro di poche ore e il calore del pubblico laziale era già con la testa allo stadio Arena Garibaldi. Purtroppo tutto ciò non sarà possibile.