Davide Persiani (Falconero): "Punterei su una mezzala di qualità. L'assenza dei tifosi..."

Divertente, carismatico e laziale… Queste sono solo alcune delle caratteristiche che descrivono Davide Persiani (in arte Falconero). Con oltre 287 mila iscritti sul proprio canale YouTube e circa 54 mila su Instagram, è una delle voci più note e seguite dal mondo biancoceleste.

E' proprio per questi motivi che la redazione di LazioPress.it lo ha intervistato: Falconero, si è raccontato ai nostri microfoni, rilasciando alcune dichiarazioni riguardo l'attuale situazione della squadra biancoceleste; il motivo per il quale ha deciso di intraprendere questo lavoro e tanto altro…

Ecco le sue parole.

La Lazio arriva da quattro gare senza perdere. In una di queste partite, inoltre, i biancocelesti hanno dimostrato un vero e proprio spirito di forza e coraggio, riuscendo a recuperare una sfida che sembrava persa. Pensi che, nonostante l’inizio di campionato poco entusiasmante, la Lazio possa tornare ad ambire a giocare nelle competizioni europee? Questo carattere da cosa potrebbe derivare?

Credo che riuscire a centrare l'Europa in una stagione come questa sarebbe davvero un miracolo, soprattutto considerando tutto quello che abbiamo dovuto attraversare dal blocco del mercato in poi, senza dimenticare l'interminabile sequela di infortuni che tutt'ora sta condizionando le scelte del Mister. Il calcio però è bello proprio perché imprevedibile perciò non mi sento di escludere questa possibilità a priori, specie se guardiamo all'Europa cosiddetta "minore". L'importante però è trovare, quanto prima, un minimo di continuità in termini di risultati e la speranza è che si possa iniziare proprio da Pisa.