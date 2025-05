Nazionali, i convocati dell'Argentina: la scelta su Castellanos

Il mister della Nazionale Argentina Scaloni ha diramato la lista dei calciatori argentini convocati in vista dei prossimi impegni per le qualifiche alla Coppa del mondo contro Cile, in programma il 6 giugno e contro la Colombia prevista per l'11 giugno.

La lista dei convocati

Emiliano Martinez, Geronimo Rulli; Walter Benitez; Nahuel Molina; Juan Foyth; Cristian Romero, Leonardo Balerdi; Nicolas Otamendi; Facundo Medina; Nicolas Tagliafico; Valentin Barco; Alexis Mac Allister; Leandro Paredes; Nicolas Dominguez; Exequiel Palacios; Rodrigo De Paul; Thiago ALmada; Giovani Lo Celso; Ezo Fernandez; Lionel Messi; Nicolas Paz; Julian Alvarez; Lautaro Martinez; Valentin Castellanos; Alejandro Garnacho; Nicolas Gonzalez; Giuliano Simeone; Angel Correa.

