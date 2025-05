"Noi ci mettiamo la faccia, non le mani", Mezzaroma: "Impegno Quotidiano per le Donne"

“Noi ci mettiamo la faccia, non le mani”, un forte messaggio contro la violenza sulle donne. Quest'oggi al Centro Sportivo di Formello andrà in scena un'importante iniziativa della S.S. Lazio contro la violenza di genere. La società sportiva biancoceleste ha organizzato un'amichevole tra Lazio Women, capitanata dalla giocatrice biancoceleste Antonietta Castiello, e Nazionale Italiana Parlamentari, capitanata dall'Onorevole Semenzato.

Importantissimo, non passa un giorno in cui una donna non venga umiliata, e ferita psicologicamente e fisicamente. Nei momenti più crudeli viene anche uccisa, ora basta. Questi messaggi vanno più agli uomini. Le donne non devono camminare dietro, uomo e donna si devono completare. Spesso noi donne abbiamo paura, ma dovremmo essere anche aiutate, l'Onorevole si impegna quotidianamente. Il primo schiaffo deve essere l'ultimo, ma dobbiamo avere il supporto della società civile, delle istituzioni e delle forse dell'ordine, che fanno già molto ma dovrebbero aiutarci un po di più. La Lazio ha questo progetto, non la chiamo utopia, ma forse tra qualche tempo la Lazio potrà fare scuola. Quando abbiamo ideato la rubrica Ente Morale c'è stato dopo la Giornata contro la violenza sulle donna ho fatto la panchina rossa, in cui è venuta a testimoniare una sopravvissuta, ho chiamato il Senatore Michela Biancofiore, la quale mi ha messo in contatto con l'Onorevole Semenzato, che è Presidente della trasmissione e abbiamo dato seguito. Le idee devono andare oltre, non può esserci solo una giornata, e bisogna lavorare tutti i giorni.