Caso CAN C e CAN D, stangata su Zappi

La decisione del Tribunale Federale

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 13 mesi di inibizione ad Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. È stata così accolta integralmente la richiesta avanzata in udienza dal procuratore federale, dopo il deferimento dello scorso 15 dicembre. Zappi era stato chiamato a rispondere per aver indotto gli allora responsabili della CAN C e della CAN D a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi.

Le altre sanzioni

I fatti contestati riguardano in particolare gli ex vertici delle commissioni arbitrali, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi. Oltre alla sanzione nei confronti del presidente dell’AIA, il Tribunale Federale ha disposto anche 2 mesi di inibizione per Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri.