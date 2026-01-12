Caso CAN C e CAN D, stangata su Zappi
Il Tribunale Federale sanziona il presidente dell’AIA
La decisione del Tribunale Federale
Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto 13 mesi di inibizione ad Antonio Zappi, presidente dell’Associazione Italiana Arbitri. È stata così accolta integralmente la richiesta avanzata in udienza dal procuratore federale, dopo il deferimento dello scorso 15 dicembre. Zappi era stato chiamato a rispondere per aver indotto gli allora responsabili della CAN C e della CAN D a rassegnare le dimissioni dai rispettivi incarichi.
Le altre sanzioni
I fatti contestati riguardano in particolare gli ex vertici delle commissioni arbitrali, Maurizio Ciampi e Alessandro Pizzi. Oltre alla sanzione nei confronti del presidente dell’AIA, il Tribunale Federale ha disposto anche 2 mesi di inibizione per Emanuele Marchesi, componente del Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri.