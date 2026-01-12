Juve travolgente allo Stadium, manita alla Cremonese





Dominio bianconero

La Juventus supera con un netto 5-0 la Cremonese e conquista il quarto posto in classifica. I grigiorossi non sono praticamente mai riusciti a entrare in partita allo Stadium, andando in difficoltà sin dalle prime battute del match.

Gol e protagonisti

La gara si è messa subito in discesa per la Juventus, in vantaggio già dopo dodici minuti grazie a una deviazione vincente di Bremer. Da lì in poi la Cremonese è crollata, lasciando spazio alla qualità bianconera. Importante il gol di David, al quale si sono poi aggiunte anche le reti di Yildiz e McKennie, a completare una serata senza storia.