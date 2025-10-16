Lazio, il punto dall'infermeria: da Pellegrini, Rovella, a Dele-Bashiru e Castellanos
In vista della sfida in trasferta contro l'Atalanta a Bergamo in programma domenica 19 ottobre alle ore 18:00, la Lazio dovrà fare i conti con i numerosi infortuni che hanno recentemente colpito la squadra di Maurizio Sarri. Proprio riguardo ai calciatori biancocelesti rimasti ai box in queste ultime settimane, la Lazio ha pubblicato pochi istanti fa un comunicato riguardo l'infermeria in casa Lazio.
La nota da parte del club biancoceleste
Nel pomeriggio, dopo un consulto tra lo staff medico – Prof. Ivo Pulcini, Prof. Fabio Rodia e il medico sociale dott. Italo Leo – si comunica quanto segue:
Luca Pellegrini, Nicolò Rovella e Fisayo Dele-Bashiru hanno svolto un lavoro atletico specifico.
Samuel Gigot e Valentin Castellanos hanno invece continuato i loro rispettivi programmi riabilitativi.
L'infortunio di Castellanos
Tanti i giocatori non a disposizione del mister per la sfida contro i bergamaschi, l'ultimo Castellanos che ha accusato in allenamento una lesione di secondo grado al retto femorale della coscia destra. Una pesantissima batosta per la rosa che ora dovrà fare a meno del suo attaccante titolare per un periodo che oscilla dai 45 ai 60 giorni.