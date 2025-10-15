Lazio, pronta una cessione nel prossimo mercato di gennaio

Una delle notizie più calde in casa Lazio è il famoso mercato di gennaio. Si aspetta l'ufficialità di uno sblocco che permetterebbe al club di intervenire aiutando l'allenatore, Maurizio Sarri, a migliorare la rosa a disposizione. E' risaputo però che restano fondamentali anche le uscite e dalle parole raccolte nelle ultime ore dal suo agente, c'è una cessione oramai vicinissima.

Pronto a salutare Diego Gonzalez

Arrivato nella capitale come una vera e propria perla su cui lavorare, Diego Gonzalez è pronto invece a salutare la Lazio. A confermarlo è il suo agente, la sua esperienza all'Atlas sta andando a gonfie vele e l'attaccante sta mostrando tutto il suo valore. Di seguito le parole:

A oggi l'Atlas ha già ricevuto offerte per un valore dieci volte superiore, quindi è chiaro che la società eserciterà l'opzione di acquisto concordata perché è praticamente un regalo.

Altri dettagli dell'affare

Inizialmente dal Messico è stato riportato un diritto di riscatto fissato a poco più di tre milioni di dollari, ovvero circa 2,5 milioni di euro. La cifra corretta, invece, è di 1,2 milioni, con la Lazio che dovrà cedere al Celaya, la squadra da cui è stato inizialmente acquistato Diego Gonzalez, il 20% del totale. Nelle casse della società biancoceleste, quindi, entrerà un milione di euro, lo stesso che era stato investito a gennaio 2023 per comprare il calciatore.