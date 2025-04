Atalanta-Lazio, Provstgaard nel post: "Esordio? Un giorno che non dimenticherò mai"

Terminato 1-0 a favore dei biancocelesti il match di ritorno tra Atalanta e Lazio, grazie alla rete di Isaksen al 54', arriva un segnale forte da parte della squadra di Baroni. Il club capitolino con questa vittoria fondamentale raggiunge il quinto posto in classifica a 55 punti, pari alla Juventus, che invece dovranno affrontare quest'oggi alle 20:45 la Roma.

Al termine del match tra Atalanta e Lazio, valevole per la 31° giornata di Serie A, andata in scena al Gewiss Stadium, il giocatore biancoceleste, Provstgaard, è intervenuto ai microfoni di Dazn, Sky Sport e Lazio Style Channel per commentare la gara del 18:00.

Provstgaard a Lazio Style Radio

Sono molto felice di questo momento sia per me che per la mia famiglia. È un giorno che non dimenticherò mai. Molto importante la vittoria di oggi. Ci sono molto squadra con pochi punti e c'era tanta voglia di prendere questa vittoria soprattutto in un campo cosi difficile.

Continua il difensore danese