Il ritorno del Re, Immobile ritrova l’Olimpico: ecco la sua ultima apparizione
Dopo oltre un anno, l’ex capitano torna nello stadio che lo ha consacrato: domenica sfiderà la Lazio da avversario con la maglia del Bologna
Photo by Alessandro Sabattini/Getty Images via OneFootball
Domenica alle ore 18:00 Ciro Immobile tornerà all’Olimpico, lo stadio che per otto anni è stato la sua casa, ma stavolta lo farà da avversario con la maglia del Bologna. Un incrocio dal forte carico emotivo, il primo dopo l’addio dello scorso maggio.
L’ultima apparizione con la sua Lazio
L’ultima apparizione di Immobile con la maglia biancoceleste davanti al suo pubblico risale al 26 maggio 2024, in un match terminato 1-1 contro il Sassuolo: una serata simbolica, con il suo gol e quello di Castellanos, quasi un passaggio di testimone. Da quel giorno tutto è cambiato: nuove sfide, nuova città, ma un legame con la Lazio che resta intatto.