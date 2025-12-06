Sassuolo travolgente: 3-1 alla Fiorentina e sorpasso sulla Lazio

SASSUOLO, RIMONTA E AGGANCIO ALL’EUROPA

La prima delle tre gare del sabato si chiude con un successo netto del Sassuolo, che supera 3-1 la Fiorentina e firma un altro passo importante verso la zona Europa. La squadra di Fabio Grosso continua a stupire: con questi tre punti sale a quota 20 e scavalca momentaneamente la Lazio, attesa domani dal match contro il Bologna. E pensare che il pomeriggio era iniziato in salita, con il vantaggio viola arrivato dopo pochi minuti grazie al rigore trasformato da Mandragora.

FIORENTINA ANCORA KO: VANOLI CERCA LA SVOLTA SALVEZZA

Dopo l’illusione iniziale, la Fiorentina è crollata sotto i colpi di un Sassuolo determinato e più brillante. La rimonta neroverde ha evidenziato ancora una volta le fragilità della squadra di Vanoli, fanalino di coda della Serie A e ancora a caccia della prima vittoria in campionato. Se Grosso può iniziare a sognare un piazzamento europeo, per la Viola l’obiettivo è ben diverso: risalire la classifica e uscire al più presto dalla zona rossa.