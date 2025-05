Empoli-Lazio, cinque successi consecutivi in Toscana

La deludente prestazione andata in scena all'Olimpico contro il Parma non ha aiutato la Lazio nella rincorsa ad un posto in Champions League, con i biancocelesti a due punti dal quarto posto della Juventus. Momentaneamente al settimo posto in classifica, a un punto dal Bologna quinto e a pari punti con la Roma, la squadra di Baroni proverà a ripartire dal Castellani di Empoli, cercando di rimettersi in corsa nella lotta per l'Europa.

I numeri in Toscana

Dal 2011, davanti al proprio pubblico, la Lazio era sempre riuscita a trovare la via dei tre punti contro il Parma, ma neanche la tradizione positiva è riuscita a dare una mano ad una Lazio troppo appannata per essere vera. Un inizio complicato, dettato da un fase difensiva graziata a più riprese dalla mancanza di cinismo della squadra di Chivu, che al netto delle occasioni sprecate aveva comunque trovato il doppio vantaggio. Come per la gara con il Parma, anche guardando alla sfida di domani, i biancocelesti hanno una tradizione più che positiva ad Empoli: sono cinque i successi esterni consecutivi negli ultimi cinque episodi del Castellani, sotto la guida di Inzaghi e Sarri.

I cinque successi

La prima delle cinque vittorie arriva a febbraio 2017, quando al vantaggio siglato da Krunic rispondono Immobile e Keita. Fu una rete di Marco Parolo a regalare alla squadra di Inzaghi il successo a settembre 2018, per una delle quattro reti siglate nella Serie A 2018-2019 dal centrocampista ex Cesena e Parma. Ad agosto 2021 la Lazio apre la propria stagione proprio in trasferta al Castellani, iniziando l'era Sarri proprio con un successo contro l'ex squadra del tecnico toscano. Inizio shock per Immobile e compagni, che dopo soli quattro minuti di gioco vanno in svantaggio a causa della rete di Bandinelli: immediata la risposta dei biancocelesti, che trovano subito il pareggio con un colpo di testa di Milinkovic-Savic. Ancora a segno nel primo tempo, questa volta con il gol di Lazzari e il calcio i rigore trasformato da Immobile: la Lazio chiuderà la prima frazione di gioco, e l'intera gara, 1-3. Grazie ai gol di Alessio Romagnoli e Luis Alberto, l'anno successivo la Lazio centra il secondo posto in classifica grazie alla vittoria in Toscana, per uno 0-2 che replicherà l'anno successivo, questa volta grazie ai gol di Guendouzi e Zaccagni, per un successo arrivato alla diciassettesima di campionato.