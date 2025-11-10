Gran Galà del Calcio, Floriani Mussolini: “Penso sempre alla Lazio, guardo ogni partita”

Un riconoscimento speciale per una stagione da protagonista

Serata di premi e soddisfazioni per Romano Floriani Mussolini, che ha ricevuto il premio come “Miglior Terzino Destro Top 11” per la categoria Lega Serie B 2024/2025 nel corso del Gran Galà del Calcio – Italian Football Awards, andato in scena ad Arezzo.

Il giovane difensore, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e oggi punto fermo della Cremonese, è stato inserito nella formazione ideale della stagione per la sua crescita costante e le prestazioni convincenti messe in campo con la maglia della Juve Stabia.

Queste le sue parole:

Il mio è stato un approccio graduale, con il Sassuolo è andata molto bene e mano a mano mi sono guadagnato la fiducia del mister, spero di poter continuare così. La Cremonese ha iniziato forte, l'obiettivo è la salvezza e ogni partita per noi è come una finale, purtroppo con il Pisa è andata male ma speriamo di poterci rifare".

Sulla Lazio

La Lazio la seguo sempre, vedo ogni partita, ma ci penso relativamente. Penso più a me stesso e quel che verrà verrà.

Nazionale? Più che un obiettivo è un sogno, adesso penso a far bene con la Cremonese".



Floriani Mussolini, che con la Cremonese sta vivendo una stagione di alto livello, ha condiviso sui social la foto del riconoscimento.

Di seguito l’immagine del premio