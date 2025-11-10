Gran Galà del Calcio, Floriani Mussolini: “Penso sempre alla Lazio, guardo ogni partita”
L’ex Lazio, oggi alla Cremonese, ha ricevuto il riconoscimento ai “Lega Serie B – Top 11 Best Awards 2024/2025”
Un riconoscimento speciale per una stagione da protagonista
Serata di premi e soddisfazioni per Romano Floriani Mussolini, che ha ricevuto il premio come “Miglior Terzino Destro Top 11” per la categoria Lega Serie B 2024/2025 nel corso del Gran Galà del Calcio – Italian Football Awards, andato in scena ad Arezzo.
Il giovane difensore, cresciuto nel settore giovanile della Lazio e oggi punto fermo della Cremonese, è stato inserito nella formazione ideale della stagione per la sua crescita costante e le prestazioni convincenti messe in campo con la maglia della Juve Stabia.
Queste le sue parole:
Il mio è stato un approccio graduale, con il Sassuolo è andata molto bene e mano a mano mi sono guadagnato la fiducia del mister, spero di poter continuare così. La Cremonese ha iniziato forte, l'obiettivo è la salvezza e ogni partita per noi è come una finale, purtroppo con il Pisa è andata male ma speriamo di poterci rifare".
Sulla Lazio
La Lazio la seguo sempre, vedo ogni partita, ma ci penso relativamente. Penso più a me stesso e quel che verrà verrà.
Nazionale? Più che un obiettivo è un sogno, adesso penso a far bene con la Cremonese".
Floriani Mussolini, che con la Cremonese sta vivendo una stagione di alto livello, ha condiviso sui social la foto del riconoscimento.