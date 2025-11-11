Lazio, l'assenza di Taty si fa sentire: ecco quando potrà rientrare l'argentino

Lazio, il rientro di Taty

L'assenza dell'argentino in campo è evidente, tanto che dall'ultima partita disputata dal Taty, la rosa biancoceleste è riuscita a segnare soltanto tre volte, grazie alle reti del centrocampista Basic e degli esterni Isaksen e Zaccagni, infatti, fino ad ora nessun centrale ha ancora mandato la palla in rete, né Boulaye Dia né i subentrati Pedro e Noslin. Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, dopo una lunga assenza causata da una lesione muscolare di secondo grado al retto femorale, il percorso di recupero del numero 11 prevede una settimana di gestione controllata e poi, finalmente, potrà tornare ad allenarsi insieme al resto della squadra.

I prossimi impegni della rosa biancoceleste

Dopo l'incontro con l'Inter allo stadio di San Siro, finalmente i calciatori possono avere un momento di pausa grazie alla sosta per le Nazionali, durante la quale l'Italia dovrà affrontare la Moldavia e la Norvegia, partite in programma rispettivamente il 13 e il 16 novembre alle ore 20:45. Per quanto riguarda il Campionato, la rosa biancoceleste guidata dal Comandante Maurizio Sarri dovrà riscendere in campo il 23 novembre alle ore 18:00 per affrontare il Lecce allo stadio Olimpico e successivamente è previsto un doppio incontro con il Milan, infatti, il 29 novembre e il 4 dicembre la Lazio dovrà affrontare il club di Allegri negli incontri di Serie A e di Coppa Italia. Il mese prossimo, invece, le aquile inizieranno il Campionato con la gara contro il Bologna, prevista per il 7 dicembre, e si proseguirà con i match contro Parma, Cremonese e Udinese, in programma rispettivamente il 13, 20 e 27 dicembre alle ore 18:00.