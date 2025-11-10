Napoli, De Laurentiis fa chiarezza: “Dimissioni Conte? Favole del web”

Sconfitte, difficoltà, inciampi: il Napoli di Antonio Conte fatica a ritrovare la sua identità. La stagione, iniziata con grandi aspettative, si è presto trasformata in un percorso accidentato fatto di passi falsi e prestazioni altalenanti.

Il tonfo più pesante resta quello in Champions League contro il PSV, una battuta d’arresto che ha lasciato il segno sul morale della squadra e sulla fiducia dell’ambiente.

L’ultima sconfitta, subita in campionato contro il Bologna, ha amplificato la crisi. Non solo per il risultato, ma soprattutto per le parole di Conte nel post-partita, che molti hanno interpretato come una sorta di resa psicologica.

Il tecnico leccese, visibilmente deluso, ha ammesso le difficoltà del gruppo e la necessità di ritrovare convinzione e continuità. Un messaggio che suona come un campanello d’allarme per l’intero ambiente azzurro, chiamato ora a reagire per non compromettere la stagione.

Al riguardo, De Laurentiis ha commentato così sui propri canali social:

Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"...,che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli.