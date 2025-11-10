Napoli, De Laurentiis fa chiarezza: “Dimissioni Conte? Favole del web”
Le parole del patrono partenopeo sull’attuale situazione del Napoli e del suo allenatore
Un Napoli irriconoscibile tra cadute e delusioni
Sconfitte, difficoltà, inciampi: il Napoli di Antonio Conte fatica a ritrovare la sua identità. La stagione, iniziata con grandi aspettative, si è presto trasformata in un percorso accidentato fatto di passi falsi e prestazioni altalenanti.
Il tonfo più pesante resta quello in Champions League contro il PSV, una battuta d’arresto che ha lasciato il segno sul morale della squadra e sulla fiducia dell’ambiente.
Il ko col Bologna e le parole di Conte che fanno rumore
L’ultima sconfitta, subita in campionato contro il Bologna, ha amplificato la crisi. Non solo per il risultato, ma soprattutto per le parole di Conte nel post-partita, che molti hanno interpretato come una sorta di resa psicologica.
Il tecnico leccese, visibilmente deluso, ha ammesso le difficoltà del gruppo e la necessità di ritrovare convinzione e continuità. Un messaggio che suona come un campanello d’allarme per l’intero ambiente azzurro, chiamato ora a reagire per non compromettere la stagione.
Al riguardo, De Laurentiis ha commentato così sui propri canali social:
Leggo sul web la favola delle dimissioni di Conte. Io amo molto i social perché sono un modo contemporaneo e veloce di far viaggiare i pensieri. Ma voi sapete che non sempre i pensieri sono giusti o condivisibili. Tra me e Conte esiste da sempre una sintonia speciale che accomuna uomini che usano le 3 "C"...,che piacciono molto ai napoletani e non solo. Ai tifosi che hanno letto qualche stupidaggine dico: sono orgoglioso di avere al mio fianco, e al fianco del Napoli e dei calciatori, un uomo vero come Antonio Conte, capace di sacrificare ogni secondo della sua vita per la sua professione, con estrema generosità e dedizione. Questa è la garanzia più importante che si possa dare oggi a un club, ai calciatori e a tifosi esigenti come quelli del Napoli.