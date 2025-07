L'attore Ambrogi: "Richiami Sarri e non gli dici nulla? Certe cose non mi tornano"

È un'estate molto fredda per i tifosi biancocelesti che non vedranno nessun nuovo volto indossare la maglia delle aquile, infatti, la campagna acquisti è stata rinviata a gennaio a causa dei tre parametri FIGC sforati, vale a dire indice di liquidità, indicatore di indebitamento e del costo del lavoro allargato. Riguardo il mercato della Lazio bloccato e il ritorno del Comandante Maurizio Sarri alla guida della rosa si è espresso l'attore e grande tifoso del club biancoceleste Stefano Ambrogi, che ha recitato in film come Febbre da cavallo, ai microfoni di Radiosei.

L'attore Stefano Ambrogi a Radiosei

Sul mercato della Lazio bloccato

Sono amareggiato, il mercato bloccato è una cosa brutta. Ci stiamo ridimensionando tanto, potremmo tornare la Lazio di 30 anni fa.

Sul ritorno del Comandante Maurizio Sarri

Il ritorno di Sarri? Siamo certi che non sapesse nulla? Io l’ho sempre stimato come allenatore, il suo arrivo quattro anni fa mi rese strafelice. Dobbiamo contare su di lui.

Riguardo l'atteggiamento della società

Non mi convince l’atteggiamento della società. Richiami Sarri e non gli dici nulla? Mi stupisce, in negativo, il comportamento. Sarri dopo aver saputo del mercato bloccato non ha rilasciato dichiarazioni. Sono un semplice tifoso, non sono un contabile ma certe cose non mi tornano.

Su Claudio Lotito