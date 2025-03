Spalletti parla di Zaccagni: condizione e titolarità

Si entra in clima gara di ritorno per gli azzurri. In conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Germania, valida per il ritorno dei quarti di finale di Nations League, il commissario tecnico Luciano Spalletti ha parlato della condizione di vedere Mattia Zaccagni a Dortmund e la sua ipotetica titolarità. Questa la sua risposta sul rientro dell'attaccante della Lazio.

Luciano Spalletti su Zaccagni



Sì, può farlo anche lui, è quel calciatore lì. È l'attaccante esterno da 4-2-3-1, da 4-3-3. Poi ora s'è migliorato entrando dentro il campo perché nel suo club Nuno Tavares spinge molto e lui entra dentro. Però poi anche se sta bene ieri ha fatto una partitina di dieci minuti, è un po' rischioso farlo partire dall'inizio. Mentre a gara in corso quando c'è bisogno di un cambio di passo è un giocatore perfetto.

I convocati per Germania-Italia

Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint-Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham);

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Atalanta), Alessandro Buongiorno (Napoli), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Gatti (Juventus), Matteo Ruggeri (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Cesare Casadei (Torino), Davide Frattesi (Inter), Samuele Ricci (Torino), Nicolò Rovella (Lazio), Sandro Tonali (Newcastle);

Attaccanti: Moise Kean (Fiorentina), Lorenzo Lucca (Udinese), Daniel Maldini (Atalanta), Matteo Politano (Napoli), Giacomo Raspadori (Napoli), Mattia Zaccagni (Lazio).