Il Napoli di Antonio Conte vince di un punto lo scudetto

“Campioni d'Italia”, questa la frase più urlata al cielo alle ore 22.48 nella città di Napoli e all'interno dello stadio Diego Armando Maradona. Il quarto scudetto è arrivato. Alla fine a fare la differenza è stato un solo punto e questa sera gli uomini di Conte si sono portati a casa la vittoria scudetto contro un Cagliari corsaro ma che non ha potuto niente sotto i colpi di Mc Tominay e Lukaku.

Dall'altra parte l'Inter di Inzaghi, andata a Como con diversi panchinari ma con lo spirito giusto per portarsi a casa una vittoria senza rischi. I Gol di De Vrij e Correa sono utili solo per il tabellino.

La partita Napoli-Cagliari

Assedio costante e perpetuo per il Napoli di Antonio Conte. Di fronte il Cagliari di Nicola che ha fatto il possibile per contenere le avanzate partenopee. Il forcing del Napoli è andato a meta al minuto 39 quando Politano ha tirato fuori dal cilindro un sinistro pennellato per la mezza rovesciata di Mc Tominay, ancora lui lo scozzese a fare la differenza in modo inaspettato in questa stagione.

Il primo tempo si chiude con delle statistiche paurose a favore del Napoli, infatti risultano ben 15 conclusioni verso la porta cagliaritana e zero invece i tiri incassati dagli azzurri. Il raddoppio arriva grazie ad una giocata di Lukaku che fa esplodere tutta la sua forza fisica lanciandosi nello spazio e concludendo poi con forza e precisione.

Como-Inter

Probabilmente l'Inter fa tutto quello che Simone Inzaghi desiderava, ovvero vincere con il minimo sforzo e con la giusta concretezza. Tante le seconde linee in campo caricate però nel giusto modo dallo staff nerazzurro. Il vantaggio arriva grazie a un gol di un difensore, l'olandese De Vrij. Ci pensa poi Reina a facilitare ancor più la partita all'Inter rimediando un'espulsione ingenua. Nella ripresa l'Inter dimostra di essere in totale controllo del match e arriva anche il 2 a 0 grazie a Correa.

La classifica finale

Gioia incontenibile ovviamente a Napoli con I Partenopei che chiudono a ben 82 punti un solo punto sopra i diretti rivali dell'Inter.

Dall'altra parte invece l'Inter che si dovrà portare dentro tanti rimpianti, soprattutto per l'ultima partita giocata appena 5 giorni fa contro la Lazio in cui non è riuscita a concretizzare un doppio vantaggio. Il club di Marotta chiude a 81 punti.