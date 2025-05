Il Napoli festeggia lo scudetto allo stadio con la canzone "Pedro"

Il Napoli di Antonio Conte questa sera si è aggiudicato lo scudetto e la nomina di campione d'Italia. Determinante è stata la vittoria per 2 a 0 contro il Cagliari di Nicola che ha permesso ai partenopei di mantenere il solo punto di vantaggio sulla rivale Inter. Come ovvio che sia nella città di Napoli è scoppiata la festa, tra le vie e nello Stadio Diego Armando Maradona. In questi minuti, tra l'altro, Antonio Conte sta svolgendo la sua conferenza stampa in pieno clima festoso.

All'interno dello stadio invece i giocatori hanno salutato il pubblico con diversi giri di campo e vi è stato spazio anche per l'esibizione di Geolier, cantante napoletano e grande tifoso degli azzurri. In tutto ciò alcuni minuti sono stati dedicati anche alla Lazio o meglio a un giocatore della Lazio: Pedro.

I tifosi napoletani impazziti per Pedro

Nella città di Napoli lo sanno bene che questo tricolore è in parte anche di Pedro. In questi giorni è scoppiata la mania per il giocatore spagnolo che con la doppietta di qualche giorno fa contro l'Inter ha permesso a Napoli di mantenere il punto di vantaggio e di conseguenza di vincere questa sera il tanto agognato scudetto. Nei giorni scorsi Addirittura hanno vestito Pedro da Santo e tantissimi tifosi del Napoli hanno indossato la maglia della Lazio per omaggiare e ringraziare i capitolini per aver fermato gli uomini di Inzaghi.

La canzone di Pedro allo stadio Diego Armando Maradona

A sorpresa, questa sera, nei festeggiamenti post partita per lo scudetto del conquistato dal Napoli, lo stadio ha messo a gran volume la famosa canzone di Raffaella Carra', solitamente cantata dai tifosi della Lazio per Pedro. Una vera e propria devozione quella del Popolo napoletano per l'attaccante spagnolo.