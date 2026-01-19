Lazio-Como, i convocati di Sarri: assente un biancoceleste
Diramata la lista dei convocati di mister Sarri in vista di Lazio-Como
A poche ore dall’inizio del match delle ore 20:45 dove andrà in scena allo stadio olimpico di Roma il match tra la Lazio e Como, che chiuderà il 21º turno di Serie A, Maurizio Sarri ha diramato la lista dei convocati biancocelesti in vista della sfida di questa sera contro i comaschi.
Vecino out
Tra gli assenti risulta Matias Vecino: nonostante il ritorno in campo con i compagni per la rifinitura di ieri dopo due giorni di fila a riposo, il centrocampista, reduce da un risentimento muscolare, non è stato inserito tra le possibili alternative a centrocampo in vista della sfida di questa sera.
L’allenamento in gruppo infatti non è bastato per scongiurare il pericolo e Sarri dovrà fare i conti con un nuovo forfait. Per la sfida di oggi, il tecnico dovrà valutare al meglio le proprie scelte a centrocampo, riflettendo se impiegare dal primo minuto Rovella o Belahyane.
La lista dei convocati
Portieri: Furlanetto, Mandas, Provedel;
Difensori: Gila, Hysaj, Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;
Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Rovella, Taylor;
Attaccanti: Cancellieri, Isaksen, Noslin, Pedro, Ratkov, Zaccagni.