Conferenza Maldini: "i tifosi ci mancano. L'opinione della gente..."

La conferenza stampa del giocatore biancoceleste alla fine di Lazio-Sassuolo

Beniamino Civitelli /
Maldini

Le dichiarazioni in Sala Stampa dello Stadio Olimpico di Daniel Maldini al termine di Lazio-Sassuolo.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

La conferenza stampa del biancoceleste

La mancanza dei tifosi è sicuramente un aspetto negativo.

Sui paragoni con il padre ed il nonno

L'opinione della gente devi riuscire a capire chi dice cose sbagliate e giuste non penso cambierà.

Primo gol con la Lazio

Maldini

I tifosi ci mancano, speriamo idi averli presto per gioire con loro e soffrire con loro. 

Conferenza Grosso: "l'assenza dei tifosi è un dispiacere per tutti. Dobbiamo provare a..."
Lazio-Sassuolo, Sarri nel pre: "Contrario alla cessione di Mandas. La società deve fare qualcosa"