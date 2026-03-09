Conferenza Grosso: "l'assenza dei tifosi è un dispiacere per tutti. Dobbiamo provare a..."

L'intervento in conferenza stampa del tecnico neroverde, Fabio Grosso, alla fine di Lazio-Sassuolo.

Dobbiamo provare ad avere continuità fare step di crescita. Oggi abbiamo diversi spunti su cui lavorare, oggi abbiamo iniziato non bene poi siamo entrati in gara dopo che gli avversari ci hanno dato il primo cazzotto e abbiamo fatto bene. Abbiamo sofferto le doti dell'avversario, avrebbero potuto trovare il vantaggio prima ma abbiamo tenuto e abbiamo creato anche noi. Abbiamo tanti spunti su cui poter lavorare, l'obiettivo è continuare, perché abbiamo fatto qualcosa di grandissimo finora. Dobbiamo fare del nostro meglio con la voglia di provarci.

Assenza di Pinamonti

Per noi è molto importante, è forte. Quando ti manca, mancano determinate qualità. Sono contento però di N'zola poi è entrato Moro in un momento difficile, i ragazzi hanno provato a afre gara, in alcuni tratti non siamo stati lucidissimi e quando incontri queste squadre te lo fanno subito pesare. Peccato per il risultato eravamo arrivati a tenere fino alla fine e sarebbe stato molto bello per dare continuità, usciamo con una sconfitta ma lavoreremo per continuare a crescere.

Berardi in Nazionale

Abbiamo già un sacco di cose a cui pensare e ci fidiamo di Gattuso. L'appuntamento dei playoff si avvicina e ci auguriamo che chi sarà protagonista riuscirà a riportarci dove meritiamo. Domenico ha grandi qualità, ma non sta a me fare pubblicità.

Stadio vuoto

Venire in uno stadio del genere in cui il tifo quando passi lo senti, sono tifoserie importanti e trovi una realtà diverse. È stata una partita atipica e non mi addentro in situazioni che non conosco. L'assenza è un dispiacere per tutti, i tifosi avranno le loro motivazioni. Sicuramente è stata una partita atipica in questo stadio che di solito ribolle di emozioni e stasera non è stato così.

