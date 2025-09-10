Soffiata una grande opportunità per la Lazio: il difensore Simic vola in Arabia

L'Al Ittihad ha soffiato una grande occasione alla Lazio, infatti, la Società biancoceleste, in seguito all'approvazione del Comandante Maurizio Sarri, aveva puntato il difensore Jan-Carlo Simic dell'Anderlecht e aveva intenzione di tentare di fare il colpo durante la fase di calciomercato di gennaio, quando la Lazio dovrebbe ricevere il via libera per la campagna acquisti, tuttavia, è stato il club arabo a fare la mossa giusta e a vincere la partita. Con il futuro di Alessio Romagnoli e Mario Gila in bilico, la Società deve puntare il suo mirino su qualche altro difensore, sperando che la storia non si ripeta.

Simic-Al Ittihad: il contratto

Come riportato da Fabrizio Romano sui social, il difensore Jan-Carlo Simic dell'Anderlecht si è tolto la maglia della sua squadra ed è volato in Arabia per indossare quella dell'Al Ittihad. Il contratto firmato tra le due Società prevede una cifra di circa 20 milioni di euro (bonus compresi), ma non solo, il calciatore firmerà un contratto di quattro anni.

Jan-Carlo Simic: il profilo del calciatore

Cresciuto nelle giovanili dell'Hegnach, Kickers Stoccarda e Stoccarda, il difensore del 2005 si è trasferito nel 2022 nella Primavera del Milan, club con cui ha debuttato in Prima squadra il 17 dicembre del 2023 in occasione dell'incontro con il Monza a San Siro, partita terminata 3-0 per i rossoneri grazie anche alla rete del difensore. Dopo 4 presenze ed un pallone mandato in porta, Simic viene ceduto all'Anderlecht, dove ha chiuso la stagione con 33 match disputati e 3 reti.