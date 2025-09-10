Lazio-Roma, marea di tifosi per il derby della Capitale: il dato aggiornato

Il momento tanto atteso e temuto dai tifosi della Capitale sta per arrivare, domenica 21 settembre alle ore 12:30 la rosa biancoceleste e quella giallorossa scenderanno in campo allo stadio Olimpico per sfidarsi nella prima battaglia della stagione. Da una parte la Lazio guidata dal Comandante Maurizio Sarri e dall'altra la Roma di Gasperini, arrivato al timone della squadra dopo l'esperienza all'Atalanta.

Lazio-Roma: il dato aggiornato

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport, per il primo derby della stagione i tifosi di entrambe le squadre hanno risposto presente e sono pronti ad andare sugli spalti e a sostenere le loro squadre, infatti, sono state superate le 50.000 presenze complessive allo stadio Olimpico per il derby della Capitale, tra cui oltre 35.000 sostenitori biancocelesti. Un numero molto alto ma che non sorprende, dato che ogni volta che la squadra ha bisogno di sostegno, il tifoso è pronto a mostrare tutto il suo amore nei confronti dei colori che indossa con orgoglio.

Nella pagina successiva tutte le informazioni sulla vendita dei tagliandi per il derby