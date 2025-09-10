Italia verso spareggi rischiosi: le avversarie che può incontrare ai playoff

Italia seconda nel girone: playoff quasi certi

Con il secondo posto nel girone di qualificazione, l’Italia è ormai destinata agli spareggi per i Mondiali 2026, una condizione che si verificherebbe per la terza volta consecutiva. Il primo posto della Norvegia è ormai irraggiungibile e la squadra di Gattuso deve concentrarsi sulle possibili avversarie dei playoff. Secondo le proiezioni attuali, gli Azzurri sarebbero la nazionale più forte inserita nel Pot 1, con buone chance di affrontare un percorso meno complicato rispetto alle altre teste di serie.

Le nazionali vengono distribuite in quattro fasce in base al ranking FIFA, ancora in aggiornamento. Se le posizioni rimanessero invariate, l’Italia avrebbe la possibilità concreta di incontrare rivali abbordabili, anche se resta il rischio di sfidare squadre già protagoniste delle eliminazioni dolorose ai Mondiali 2018 e 2022.

Come funzionano i playoff dei Mondiali 2026

Il percorso dell’Italia appare definito: il secondo posto nel girone porterà agli spareggi. Vi parteciperanno le 12 seconde classificate dei gironi europei e le quattro migliori vincitrici dei gruppi di Nations League 2024/25 escluse da primo e secondo posto. Le 16 partecipanti saranno suddivise in quattro percorsi (A, B, C, D), ciascuno con semifinale e finale a gara secca. Solo le quattro vincitrici conquisteranno l’accesso alla Coppa del Mondo 2026 in programma tra Stati Uniti, Messico e Canada.

Situazione attuale delle fasce:

Pot 1 (teste di serie): Italia, Turchia, Ucraina, Scozia

Pot 2: Serbia, Svezia, Polonia, Repubblica Ceca

Pot 3: Slovacchia, Ungheria, Galles, Bosnia-Erzegovina

Pot 4 (via Nations League): Romania, Macedonia del Nord, Irlanda del Nord, Moldavia



