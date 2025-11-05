Foggia, panchina a rischio: Delio Rossi vicino all'addio

Futuro in bilico per Delio Rossi al Foggia, subentrato in panchina a partire dal 19 luglio di questa stagione. Non è stato semplice per l’ex tecnico biancoceleste guidare la squadra: in 14 partite ha collezionato solo tre vittorie e sette sconfitte, un rendimento particolarmente negativo.

Delio Rossi-Foggia, si va verso l'addio

Stando alle indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, Delio Rossi e il suo staff avrebbero presentato le proprie dimissioni al patron del Foggia, Nicola Canonico.

Dopo l’ultima esperienza nella stagione 2022/2023, sempre alla guida tecnica del club pugliese, quest'estate Delio Rossi era tornato al timone del club, ma oggi il suo futuro sembra più in bilico che mai.

Il post di Di Marzio