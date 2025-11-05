Foggia, panchina a rischio: Delio Rossi vicino all'addio
Delio Rossi vicino alla separazione con il Foggia: l'ex tecnico della Lazio avrebbe rassegnato le proprie dimissioni
Futuro in bilico per Delio Rossi al Foggia, subentrato in panchina a partire dal 19 luglio di questa stagione. Non è stato semplice per l’ex tecnico biancoceleste guidare la squadra: in 14 partite ha collezionato solo tre vittorie e sette sconfitte, un rendimento particolarmente negativo.
Delio Rossi-Foggia, si va verso l'addio
Stando alle indiscrezioni raccolte da Gianluca Di Marzio, Delio Rossi e il suo staff avrebbero presentato le proprie dimissioni al patron del Foggia, Nicola Canonico.
Dopo l’ultima esperienza nella stagione 2022/2023, sempre alla guida tecnica del club pugliese, quest'estate Delio Rossi era tornato al timone del club, ma oggi il suo futuro sembra più in bilico che mai.