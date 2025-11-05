Infortunio Romagnoli, previsti oggi gli esami: salterà l'Inter

Da settimane la squadra di Maurizio Sarri è costretta a lottare non solo sul campo, ma anche sul fronte degli infortuni. Numerosi giocatori indisponibili hanno infatti ridotto le scelte a disposizione dell’allenatore biancoceleste, che nelle ultime partite ha spesso dovuto fare di necessità virtù, adattandosi alle emergenze per schierare la formazione più competitiva possibile.

Infortunio Romagnoli

L’ultimo stop è arrivato nella gara contro il Cagliari e riguarda Alessio Romagnoli: il difensore centrale è stato costretto a lasciare il campo nell’intervallo tra primo e secondo tempo a causa di un fastidio muscolare. Sarri ha spiegato che si è trattato di una scelta precauzionale, ma, come riportato dall’edizione odierna de Il Tempo, oggi Romagnoli si sottoporrà a esami strumentali per valutare l’entità dell’infortunio e accertare l’eventuale presenza di lesioni.

Il numero 13 out contro l'Inter

Secondo quanto riferito dal quotidiano, sarà comunque molto difficile vedere Romagnoli in campo contro l’Inter: il suo rientro dovrebbe avvenire dopo la sosta di novembre, in vista dei successivi impegni della Lazio e della Nazionale.