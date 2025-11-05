Inizia una nuova avventura per Antonio Candreva: i dettagli

Inizia una nuova avventura per l'ex centrocampista di Lazio, Inter e Juventus, Antonio Candreva. L'addio al calcio è avvenuto dopo l'esperienza alla Salernitana, nel campionato 2023-2024, sua ultima stagione nel mondo del calcio. Il classe 87 ora è pronto a tornare con una nuova esperienza, collaborerà infatti con la nazionale azzurra. Di seguito i dettagli del suo nuovo ruolo.

Candreva torna nel mondo del calcio

Nuova avventura per Antonio Candreva, che dopo aver ottenuto al Licenza UEFA B entra a far parte dello staff tecnico dell’Italia u15 di Enrico Battisti, affiancando Bruno Redolfi. Per lui da calciatore una serie di presenze con l'Italia. Parliamo infatti di ben 54 presenze e 7 gol in azzurro. Numeri importanti per l'ex giocatore romano.

La sua carriera da calciatore

I suoi anni più importanti corrispondono sicuramente all'esperienza nella capitale con l'aquila sul petto. Antonio Candreva arrivò alla Lazio nel calciomercato invernale del 2012, tra tanto scetticismo portato dal direttore sportivo Igli Tare. Per lui 4 anni importanti in biancoceleste, con la storica ed eterna vittoria della coppa Italia del 26 maggio contro la Roma. In totale 151 presenze in campionato con la maglia della Lazio e ben 41 reti.

Le altre esperienze rispondono ad un anno in bianconero con la Juventus, 4 anni con la maglia dell'Inter, 2 con la Sampdoria e 2 con la Salernitana. Altre parentesi arrivano con appena una stagione disputata con Livorno, Parma, Cesena ed Udinese.