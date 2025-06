Lazio, Sarri chiede di snellire la rosa, servono sette cessioni: ecco chi può partire

La Lazio, in questo momento, si trova in una situazione di blocco: senza gli introiti delle coppe e senza cedere nessuno grandi cifre sarà difficile pensare a grandi acquisti, se non impossibile, considerando anche l’indice di liquidità. Sarri è ben consapevole di questa situazione e, nonostante abbia nel taccuino Diverse idee, sta bene di doversi adattare: saranno necessari sette sessioni per pareggiare i conti, contenere il monte ingaggi, riequilibrando l’indice di liquidità.

La situazione attuale

Come riporta Il Corriere dello Sport, servirebbero sette cessioni, il DS Fabiani prende tempo per gli acquisti, la situazione finanziaria va tenuta sotto controllo e deve essere affrontata. Lotito valuterà gli interventi in entrata, se è possibile anche ad agosto, quando nasceranno occasioni inattese. Rientrano dei prestiti in quattro: Kamenović (in qualsiasi caso, resterà fuori rosa); Cancellieri (si dovrebbe trovare una sistemazione avendolo chiesto il Cagliari); Fares (si può sistemare in Grecia) e Cataldi (il suo destino andrà valutato, essendo che rientrerà dalla Fiorentina). Cataldi non può rimanere insieme a Rovella e Belahyane a centrocampo, ma è vero anche che è un prodotto del vivaio e non intaserebbe la lista. Al momento, la Lazio conta 30 giocatori in organico, di cui tre prestiti. Sarri, senza coppe europee, vuole allestire una rosa con 23 giocatori, 20 dei movimento con doppioni per ogni ruolo e tre portieri. Per questo, dal punto di vista matematico, servono sette uscite per scendere da 27 nomi a 20.

