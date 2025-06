Abbate: “Una situazione del genere non si è mai verificata. Lotito non è preoccupato…”

Intervenuto ai microfoni di Radio Laziale, il giornalista Alberto Abbate ha parlato della situazione di stallo nel mercato biancoceleste e ha spiegato che l’indice di liquidità non è l’unico problema che blocca la Lazio nel mercato in entrata. Queste le sue dichiarazioni

Lotito non è preoccupato dalla situazione finanziaria. Secondo lui non c'è bisogno di acquistare e valuterà Sarri in ritiro, sostenendo che l'IdL non è un problema perché lui metterà i soldi. Cosa di cui dubito. La Lazio ha sforato più paletti Uefa: l'IdL e l'indicatore di indebitamento e del costo di lavoro. Questo perché sono anni che la Lazio si ragge sull'autofinanziamento senza ricavi e gli unici introiti sono i diritti tv e le entrare dalle qualificazioni europee. Dal momento in cui non ci si qualifica all'Europa e si hanno degli obblighi di riscatto che scadono proprio in questa stagione, allora i paletti sballano. Una situazione del genere non si è mai verificata. Il blocco è legato a tutti e tre i paletti. Le ricapitalizzazione del passato? Ci sono state, ma rispetto a quello che serve oggi…