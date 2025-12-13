Lazio, Noslin porta i biancocelesti alla vittoria e raggiunge un grande traguardo: ecco quale

Tijjani Noslin, nella gara Parma-Lazio, ha portato la squadra biancoceleste alla vittoria ed ha raggiunto un grande traguardo, ecco di cosa si tratta

Michelle De Angelis /
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball

Una grande serata per Tijjani Noslin allo stadio Tardini, non solo per il gol segnato poco prima della fine della gara che ha permesso ad una Lazio rimasta in 9 di portarsi a casa i 3 punti, infatti, nel corso dell'incontro con il Parma il calciatore ha finalmente raggiunto le 50 presenze in maglia biancoceleste.

CLICCA QUI E SEGUI LAZIOPRESS.IT ANCHE SU INSTAGRAM

Le congratulazioni da parte della Società 

Nella pagina successiva le dichiarazioni del mister Sarri sulle prestazioni di Noslin

Parma-Lazio, due rossi per le aquile: il commento di Calvarese sulla direzione di Marchetti
Parma-Lazio, Provedel: "Per fortuna, Noslin è entrato col motorino. La parata?..."