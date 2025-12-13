Lazio, Noslin porta i biancocelesti alla vittoria e raggiunge un grande traguardo: ecco quale
Tijjani Noslin, nella gara Parma-Lazio, ha portato la squadra biancoceleste alla vittoria ed ha raggiunto un grande traguardo, ecco di cosa si tratta
Foto di Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via onefootball
Una grande serata per Tijjani Noslin allo stadio Tardini, non solo per il gol segnato poco prima della fine della gara che ha permesso ad una Lazio rimasta in 9 di portarsi a casa i 3 punti, infatti, nel corso dell'incontro con il Parma il calciatore ha finalmente raggiunto le 50 presenze in maglia biancoceleste.
