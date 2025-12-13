Parma-Lazio, Provedel: "Per fortuna, Noslin è entrato col motorino. La parata?..."

Ivan Provedel ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Dazn al termine della gara Parma-Lazio, terminata con il trionfo del club biancoceleste grazie al gol di Tijjani Noslin.

Le dichiarazioni di Ivan Provedel a Dazn

Sapevamo che sarebbe stata una gara molto tosta, qui hanno perso punti Milan, Bologna, Como. Per fortuna, Noslin è entrato col motorino (ride, ndr), ha fatto un gran gol e ci ha fatto prendere i tre punti.

La parata su Estevez

Io ho messo tutto, per fortuna ci sono arrivato. Probabilmente c'è stata anche una deviazione che ha rallentato la palla. Con lui ci ho giocato anche quando eravamo a Spezia.

La posizione sulle loro rimesse