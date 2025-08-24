Como-Lazio, Provedel a fine partita: "E' stata una brutta partita, non abbiamo fatto bene"

Quest'oggi si è disputata la prima partita di Campionato per Como e Lazio, terminata 2-0 per la squadra comasca.

I giocatori biancocelesti, quindi, non sono riusciti a dimostrare la buona prestazioni vista nelle partite pre-campionato. Ormai, però, le forze e lo spirito sono puntati sulla prossima partita stagionale che si giocherà in casa, all'Olimpico, dove i tifosi della squadra capitolina saranno pronti a dare il loro contributo.

Ai microfoni di Lazio Style Channel, a fine partita, è intervenuto proprio uno dei protagonisti di oggi: Provedel. Ecco le sue parole.

Photo by Marco Rosi - SS Lazio/Getty Images via Onefootball

Partita difficile che non ha confermato i progressi positivi delle amichevoli estive.

E' stata una brutta partita, non abbiamo fatto bene. Gli episodi hanno fatto la differenza: ci è stato tolto il gol… ovviamente questo non è un alibi. Loro hanno fatto meglio di noi.

Hai fatto parate importanti. Come ti senti?

Mi sento bene, sto lavorando per migliorarmi perché devo ancora crescere tanto. La scorsa stagione è stata negativa perché ho fatto fatica ad esprimermi. Lavoro solo per migliorarmi e far vedere chi sono.

C'è stato un problema di energia. Cosa avremmo dovuto fare?